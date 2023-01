Doda nie ma co liczyć na powrót do TVP? Odejście Kurskiej niewiele zmienia

- Nie chcą Dody, bo nie pasuje im do koncepcji. Ma zbyt wulgarny wizerunek. To osoba nieobliczalna, nie da się nad nią zapanować. Nie jest już gwarancją oglądalności, co pokazał program Polsatu "12 kroków do miłości". Miał słabe wyniki - ledwo 746 tys. widzów. To pokazało, że Doda mało kogo już interesuje - zdradziła osoba z TVP.