Doda skonfliktowana z bratem. "On mi nigdy w niczym nie pomógł"

- Temat mojego brata denerwuje mnie, bo tak naprawdę nasze drogi się rozeszły, kiedy on poszedł na studia, a ja poszłam do liceum. W ogóle nie mieliśmy ze sobą kontaktu, mój brat mnie chyba nie lubił. Niech każdy sobie sam pomaga. On mi nigdy w niczym nie pomógł - powie Doda w drugim odcinku "Doda. Dream show", który zadebiutuje na antenie Polsatu 11 września.