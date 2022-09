Doda ma dość Polaków. Chce się umawiać TYLKO z obcokrajowcami

- Ostatnie rozstanie z moim, że tak powiem, chłopcem z zagranicy, przebiegło tak, że nikt nie miał o tym zielonego pojęcia. Rozstaliśmy się w zgodzie, w spokoju, jesteśmy przyjaciółmi. On pojechał za ocean, a ja zostałam w Polsce. Tak to zawsze powinno wyglądać. Trauma, która zostaje po rozstaniach z Polakami, jest koszmarna. Każdy z nich wie, że po tym rozstaniu może zaistnieć, może napisać książkę, iść do jakiegoś programu, wzbudzić zainteresowanie, którego nigdy by nie wzbudził - dodała.