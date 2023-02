Doda komentuje słowa Rodowicz. Nazwała TVP "reżimową telewizją"

Przypomnijmy, że Maryla Rodowicz nie tylko uderzyła w TVP, ale także wyraziła pragnienie, by PiS przegrał wybory. Choć jeszcze pół roku temu sugerowała, że tylko w Telewizji Polskiej da się zarobić godne pieniądze. - Jak zacznę bojkotować TVP, to co mi zostanie? Radia mnie już przecież nie grają - mówiła "Gazecie Wyborczej".