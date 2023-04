Doda i Nergal wystąpią na jednej scenie. Spotkanie dawnych kochanków po latach

Związek Nergala i Dody był showbiznesowym mezaliansem. Król black metalu i różowa królowa pop poważnie traktowali swoją relację. Zaręczyli się w 2010 r., a wokalistka wspierała go w walce z białaczką. To Doda wówczas apelowała do fanów o zgłaszanie się do bazy dawców szpiku, czym znacznie przyczyniła się do zwiększenia świadomości ludzi w tym temacie.