Doda bez koszulki, w ultra krótkich szortach i kozaczkach. Mówi o swoim sukcesie

"Dziękuje za milion wyświetleń pod "wodospadami". Za każdym razem kiedy produkuje teledyski dla Was, robię WSZYSTKO, by Was zaskakiwały. Nie zawsze stać mnie na to, czego pragnie moja wyobraźnia. Ale od 20 lat udowadniam swoim fanom, że w procesie twórczym najważniejsza jest konsekwencja, spryt i odwaga" - napisała Doda, po czym zapytała fanów o ich ulubiony klip.