"Dobrze, że nie ma pana Janka". W TVP Info drwili ze skarg na Pietrzaka

- No dokładnie. Znowu by nam się dostało - śmiał się Rachoń. - Przypominamy: kabaret to jest poważna sprawa - skwitował gospodarz programu, który tradycyjnie gościł też Jarosława Jakimowicza. Eksperta, który nazwał ostatnio Tuska "kanalią", na co Rachoń zareagował dopiero po dłuższej chwili.