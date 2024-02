Dobrosz-Oracz w TVP. Tak przywitała się z widzami, że wbiła szpilę posłance z PiS

Przypomnijmy, że Teresa Pamuła z PiS w połowie stycznia zabrała głos w trakcie głosowania w sprawie wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. - Co zrobiliście z telewizją? Zniszczyliście tę telewizję - komentowała w emocjach i stwierdziła, że rzekomo przychodzą do niej mieszkańcy Lubaczowa i mówią, że nie są w stanie oglądać w telewizji Macieja Orłosia. "Jak on się postarzał, co on wygaduje" - mieli rozgoryczeni żalić się posłance.