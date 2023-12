Dobre wieści tuż przed świętami. Piękny gest w stronę Elżbiety Dmoch

Elżbieta Dmoch kiedyś cieszyła się sporą popularnością, jednak w ostatnich latach znalazła się w trudnej sytuacji. Żyła w bardzo złych warunkach. Pomocną dłoń w stronę piosenkarki wyciągnęli fani i Polska Fundacja Muzyczna. Udało się zebrać niezbędne fundusze do wyremontowania mieszkania byłej gwiazdy zespołu 2 plus 1. Ale to nie wszystko.