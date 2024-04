Do "Tańca z gwiazdami" wróciła para, która wcześniej odpadła. Widzowie domagają się jeszcze jednej reaktywacji

- To jest czyste szaleństwo. Mamy półtora dnia na opracowanie dwóch układów. [...] To nie jest ustawka, to jest huśtawka. Wczoraj o 19.00 po raz pierwszy zobaczyłem rumbę na oczy. [...] Trzeba być niepoważnym, żeby wskoczyć do tak gorącej wody - mówił w internetowym filmiku aktor.