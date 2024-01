Dla widzów powyżej 35 lat. Powstanie konkurencja dla disco polo

- Stacja jest skierowana do widzów w wieku powyżej 35 lat, z przewagą kobiet, mieszkających głównie w średnich i mniejszych miastach, nieposzukujących biletowanych imprez, to widownia bardziej lubiąca korzystać z darmowych źródeł rozrywki. Nowy Szlagier TV to miejsce, które umożliwi wspólne śpiewanie i cieszenie się muzyką, oferuje "uzupełniającą" alternatywę dla disco polo czy innych gatunków muzycznych – przybliża projekt Karol Warda.