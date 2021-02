Disney wprowadził ostrzeżenia przed odcinkami "Muppet Show"

Muppety stworzył Jim Henson w latach 50. Początkowo pojawiały się w serii krótkich skeczy "Sam and Friends" oraz gościnnie w programach telewizyjnych takich jak "The Ed Sullivan Show", "The Today Show" czy "Ulica Sezamkowa". W 1976 Henson stworzył serial "Muppet Show", w którym kukiełki wystawiały cotygodniową rewię. Do każdego odcinka zapraszano sławnego gościa ze świata filmu i muzyki. Serial cieszył się ogromną popularnością, głównie ze względu na absurdalny humor, abstrakcyjność i odwołania do popkultury.