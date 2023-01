Depeche Mode na szczycie. Zapomniany utwór stał się hitem. Dzięki "zarażonym i klikaczom"

Fanom Depeche Mode na pewno nie trzeba przypominać, że "Never Let Me Down Again" jest utworem, który otwiera kultową płytę "Music for the Masses" z 1987 roku. Album był ogromnym sukcesem brytyjskiej grupy, ale akurat singiel "Never Let Me Down Again" sprzedał się zaskakująco słabo (w Wielkiej Brytanii dotarł jedynie do 22. miejsca na liście przebojów). Martin Gore często powtarzał w wywiadach, że nigdy nie zrozumiał dlaczego tak się stało, gdyż utwór miał ogromny potencjał i wszyscy członkowie zespołu byli przekonani, że stanie się on ich największych przebojem.