Dawny kolega Magdaleny Ogórek porównał ją do ameby. "Jest symbolem naszych czasów"

Publicysta "Do rzeczy" próbował zaprzyjaźnić się z koleżanką z pracy. Zabrał ją nawet na strzelnicę, co uwiecznili paparazzi. Później doszło między nimi do sporu, gdy Warzecha uwierzył w plotki, że Ogórek skarży na niego do kierownictwa TVP, co poskutkowało jego rozstaniem ze stacją. Prezenterka zakazała mu rozpowszechniania tych informacji pod groźbą pozwu. Dziś dawny kolega Ogórek nie szczędzi jej słów krytyki.