Dawno nie była tak oburzona. "Zamieszki mogli sprowokować policjanci"

"Prowokacja sterowana ze strony rządowej"

W komentarzu do wypowiedzi ministra słyszymy, że Kierwiński ma problemy z mówieniem całej prawdy. TV Republika potwierdziła informację, że na proteście rolników pojawiły się osoby, które rzucały w policjantów kostką brukową, ale też zapytała: "kto to był, nie wiadomo". Reporter zaczyna snuć domysły: - Są podejrzenia, że są to działania służb. Wskazują na to posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy prowadzili kontrole poselskie w siedzibie MSWiA oraz stołecznej policji.