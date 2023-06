Daukszewicz o powrocie do "Szkła kontaktowego". "Mam się dobrze"

Okazuje się, że zezwolenia na dostęp do jeziora Daukszewicza są bardzo drogie. Za możliwość wędkowania na jeziorze Kośno trzeba zapłacić 1,5 tys. zł lub 2,5 tys zł za kartę VIP. Satyryk tłumaczy, że ma to na celu walkę z nieodpowiedzialnymi wędkarzami. - Chcemy tylko pozbyć się z jeziora tych klasycznych killerów, którzy każdą rybę wrzucają do worka, nie patrząc na wymiary i okresy ochronne - tłumaczył satyryk w rozmowie z naTemat.pl.