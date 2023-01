Dariusz znalazł miłość w "Sanatorium miłości"? Pochwalił się na Facebooku

61-letni Dariusz, który od kilkunastu lat mieszka w norweskim Lillestrøm, bez wątpienia jest jednym z najbardziej śmiałych uczestników bieżącej edycji "Sanatorium miłości". Dwukrotny rozwodnik, który na co dzień pracuje jako kierowca autobusów, odważnie mówi o swoich pragnieniach i upodobaniach. Nie ukrywa, że ma spory temperament i lubi seks do tego stopnia, że mógłby go uprawiać codziennie, jak wyznał jakiś czas temu w rozmowie z "Super Expressem".