Dariusz Szpakowski nagle zniknął z anteny. Już wiadomo, co się z nim stało

Przypomnijmy, że Szpakowski pojawił się w TVP Sport po raz ostatni 18 sierpnia. Zastępujący go tydzień później na antenie Mariusz Jankowski sugerował, że powodem nieobecności dziennikarza są kwestie zdrowotne. Jankowski życzył bowiem koledze "powrotu do zdrowia". We wrześniu zaś program Szpakowskiego zniknął z ramówki TVP Sport, podobnie jak on.