Darek z "Sanatorium miłości" nie może narzekać na finanse. Czeka go norweska emerytura

W najnowszym wywiadzie dla gazety "Fakt" senior poruszył temat pieniędzy. Chodzi o emeryturę, która go czeka niebawem. Jak wiemy, mężczyzna mieszka i pracuje w Lillestrøm w Norwegii, jest kierowcą autobusu. Czy tęskni na co dzień za Polską? Oczywiście. Ale korony norweskie trzymają go jeszcze na północy Europy. Chodzi o emeryturę.