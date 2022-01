Daniel Dziorek zniknął z ekranów. Co się stało z aktorem "rodzinki.pl"?

Dziorek nigdy nie był topowym aktorem i nie brylował na salonach. Na swoim koncie ma za to jeden skandal. W 2014 r. na jego profilu na Facebooku pojawił się wulgarny wpis wymierzony w uczestników Parady Równości. Aktor został za to mocno skrytykowany, ale nigdy nie zabrał głosu w tej sprawie (nie wiadomo, czy on był autorem), a Telewizja Polska nie wyciągnęła żadnych konsekwencji.