"Dance Dance Dance": zabawna reakcja Anny Muchy na wpadkę na scenie

Widzowie "Dance Dance Dance" aż do 11 kwietnia będą mogli śledzić taneczne poczynania gwiazd próbujących w najdrobniejszym szczególe odwzorować choreografie do największych światowych hitów. Odcinki zrealizowane przed kilkoma tygodniami podzielono na segmenty - Duety i Solówki, które będą emitowane odrębnie, a nie tego samego wieczoru jak było dotychczas. W związku ze zmianami już dziś będziemy mogli zobaczyć* wspólne występy czterech duetów - Ani Karczmarczyk i Mateusza Łapki, braci Rafała i Krzysztofa Jonkiszów, Pameli Stefanowicz i Mateusza Janusza oraz Rafała Mroczka i Przemysława Cypryańskiego*. To właśnie dzięki jednej z tych osób na scenie dojdzie do zabawnej wpadki, którą Ania Mucha skomentowała w swoim stylu, co już teraz możecie zobaczyć niżej.