"Dance Dance Dance": widzowie zarzucają Egurroli, że jest zbyt srogi. Słusznie?

Do tej pory w tanecznym show TVP "Dance Dance Dance" najbardziej srogim jurorem była Ida Nowakowska, która jest profesjonalną tancerką. Osoby towarzyszące jej w jury spełniały głównie role przyjaznego "bufora" (jak kiedyś Robert Kupisz czy dziś Joanna Jędrzejczyk) albo były tam po to, by robić show wokół siebie (Anna Mucha).