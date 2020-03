"Dance Dance Dance". Rafał Mroczek nie wytrzymał presji. "To nie o to w tym chodzi"

"Tu jest wysoko postawiona poprzeczka, nie ma miejsca na błędy" - oceniła Ida Nowakowska. Wymagający jurorzy dali się we znaki uczestnikom show.

Rafał Mroczek miał pretensje o surową ocenę Idy Nowakowskiej. (TVP2)

Kolejny odcinek "Dance dance dance" rozpoczął się od sporego wyzwania. Anna Kaczmarczyk i Mateusz Łapka zatańczyli do utworu "Hips don’t lie" Shakiry. Choć starali się jak mogli, nie każdy juror był zadowolony z ich występu. Robert Kupisz stwierdził, że "w ruchu nie byliście dla mnie parą”, a Anna Mucha dodała, że aktorka była niczym "syrenka z Puław".

Gdy aktorka wcieliła się w Beyonce z teledysku do "Crazy in love", wypadła znacznie lepiej. - Jeśli potrafisz być wirującym seksem w takich rajtuzach, to zasługujesz na 8.5 - uzasadniła swoją ocenę Mucha.

Bracia Jonkisz zmierzyli się z rapowym kawałkiem. Wypadli wiarygodnie, co zostało docenione stosunkowo wysokimi notami. Jeszcze lepiej poradził sobie sam Rafał Jonkisz, któremu z widowni kibicowała partnerka Marcelina Zawadzka.

Z niemałym problemem zmierzyła się Małgorzata Tomaszewska, której nie przypadła do gustu wylosowana piosenka. Trafiło na "It's gonna be me" zespołu N Sync. Odbiło się to na jej występie z Aleksandrem Sikorą. Robert Kupisz pozwolił sobie nawet na komentarz, że wyglądała jak pani z sanatorium.

-Ja nie wiem, czemu jury skupiło się tylko na mnie. Ciągle tylko o tym, czy ja zrobiłam postęp czy nie. No już dajcie spokój- skomentowała rozżalona Tomaszowska za kulisami show.

Jej partner, zarówno z parkietu, jak i programu "Pytanie na śniadanie" zmierzył się w solowym występie do piosenki "Mambo no. 5". - Kojarzysz mi się z wujkiem na weselu, ale to było bardzo dobre wesele - nietypowo podsumowała go Anna Mucha.

Znowu świetnie na parkiecie poradzili sobie Rafał Mroczek i Przemysław Cypryański. Nic w tym dziwnego, obaj mają już doświadczenie taneczne po programie "Taniec z gwiazdami". Mroczek musiał jednak pozbyć się z serca ciężaru, który doskwierał mu przez ostatni tydzień.

W ubiegłym tygodniu Ida Nowakowska zagroziła mu, że jeśli jeszcze raz się pomyli w tańcu, wystawi mu zero. -Myślałem o tym przez 7 dni i nie dawało mi to spokoju. To nie o to w tym chodzi - powiedział sfrustrowany aktor. Stwierdził, że ta uwaga pozbawiła go radości z udziału w show. Jurorka początkowo zapierała się "ale przecież teraz się nie pomyliłeś", ale potem podeszła do niego i go przytuliła.

Nie było mu łatwiej przy solowym występie. - Nie będę ukrywać, jestem przerażony - powiedział przed występem Mroczek. Wyjaśnił, że cały czas zastanawia się nad kolejnymi krokami i "nie ma czasu na radość z tańca". Po raz kolejny Ida Nowakowska skrytykowała go najbardziej, ale to dlatego, że dostrzegła w nim talent i wymaga od niego więcej niż od pozostałych uczestników.

Para gwiazd fitnessu Fit Loversi poradziła sobie nadzwyczaj dobrze. Odważne ruchy tancerzy doceniła nawet Anna Mucha, która dla własnej przyjemności poprosiła Mateusza o wykonanie dwuznacznej pozycji.

To właśnie mężczyzna z tej pary musiał wykonać wymagający układ choreograficzny do piosenki Michaela Jacksona "They don't care about us". Już na treningu Mateusz narzekał, że nie wytrzymuje presji ze strony trenera i nie da rady zatańczyć poprawnie. Jednak poradził sobie świetnie. Pochwały ze strony jury doprowadziły go do łez wzruszenia.

