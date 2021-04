"Dance Dance Dance": Olga i Paweł opuścili program. Posypały się komentarze

Rozpoczęty niedawno trzeci sezon tanecznego programu TVP wzbudza wśród widzów skrajne emocje. Głównie ze względu zmian za stołem jurorskim. 2/3 ekipy jest nowa – do show dołączyli Joanna Jędrzejczyk i Agustin Egurrola. I to właśnie ten ostatni spotyka się z ostrą krytyką fanów .

To prosta odpowiedź na to, jak ostro krytykuje uczestników show. Egurrola, będąc jednocześnie choreografem programu, ma prawdopodobnie ambicje stworzenia z uczestników profesjonalnych tancerzy i zawiesza im poprzeczkę bardzo wysoko. Na nic nie zdaje się strofowanie go przez Idę Nowakowską i podkreślanie, że to tylko rozrywkowe show, w którym występują amatorzy. Egurrola każdy błąd i niezgodność z choreografią karze surowo niskimi notami.