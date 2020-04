"Dance Dance Dance": Ida Nowakowska pokazała brzuch. Idealny!

Półfinał show TVP 2 "Dance Dance Dance" był wyjątkowo emocjonujący . Na parkiecie rywalizowali ze sobą Anna Karczmarczyk , Rafał Mroczek , Rafał Jonkisz i Mateusz Janusz. Podczas odcinka nie zabrakło łez i nerwów. Ostatecznie z programem pożegnali się bracia Jonkisz, co bardzo zasmuciło jedną z jurorek. Ida Nowakowska otwarcie mówi, że jest wielką fanką wysportowanych Jonkiszów. Bracia skradli jej serce, ponieważ byli naturalni i dawali z siebie wszystko.

Ambicja i dążenie do doskonałości - oto co łączy gimnastyków z tancerką, która oceniała ich popisy. Ida Nowakowska, zupełnie jak bracia, trenuje bardzo ciężko i to już od dzieciństwa. Dzięki talentowi, ale i uporowi oraz samodyscyplinie udało jej się wygrać wiele konkursów.