"Damy i wieśniaczki". Tydzień po nagraniu doszło do tragedii. Straciła wszystko

- Chcę wracać do siebie. Chcę wracać do swojego domku, do moich przemiłych chłopaków i jednak z nimi będę czuła się najlepiej – mówiła Monika w ostatnim odcinku "Dam i wieśniaczek", który stacja TTV wyemitowała pod koniec grudnia. Tydzień po nagraniu do telewizji dotarła informacja o tragedii Moniki, samotnie wychowującej trójkę dzieci.