Damian Maliszewski miał wystąpić w Opolu? Reżyser koncertu zabrał głos

"Sławku, Kubo, Justyno, ile kosztują wasze sumienia? 10, 20, 30, 50 tys.? Miejcie odwagę i powiedzcie nam, ile z naszych pieniędzy przytuliliście. [...] Staliście się kolaborantami komunistycznej władzy, bo to, co Kaczyński zrobił z Polską i TVP, to głęboka komuna" - napisał w mediach społecznościowych.