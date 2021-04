Dagmara Kaźmierska znowu chwali się synem. Przy okazji dzieli się złotymi radami na życie

"Kochani. Wiem, że nie zawsze jest kolorowo i nie mamy czasem jak byśmy chcieli mieć. Ale po prostu takie jest to życie. U mnie też nie zawsze jest cudownie. Ale wiem z autopsji, że kiedy wstaję już od rana wkurwio....a , to potem cały dzień jest już do h...ja niepodobny. I dlatego nauczyłam się już nie martwić tym, na co i tak wpływu nie mam. Nie zaglądać w cudzy gar. Cieszyć się tym, co mi zostało i nie narzekać non stop" – zaczęła.