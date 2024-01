Dagmara Kaźmierska ciągle szuka męża. Doda nie wróży jej dobrze

W programie "Dagmara szuka męża", słynna "Królowa życia" Dagmara Kaźmierska przemierza Polskę wzdłuż i wszerz razem z synem i przyjacielem, żeby znaleźć dla siebie drugą połówkę. Show zadebiutował na antenie Super Polsatu 11 grudnia i cieszy się sporą popularnością. Według Wirtualnych Mediów, co poniedziałek śledzi go średnio 173 tys. widzów, co przekłada się na 1,8 proc. udziału w rynku w grupie ogólnej. Średni udział stacji za 2022 r. wyniósł 0,8 proc.