Czytelnicy zobaczą wreszcie na ekranie literackie arcydzieło. Jest zwiastun "Stu lat samotności"

"Wiele lat później, stojąc naprzeciw plutonu egzekucyjnego..."

"Sto lat samotności" zostanie udostępniony jeszcze w tym roku, chociaż dokładna data premiery nie jest jeszcze znana. Na razie Netflix opublikował krótki zwiastun, w którym pada, owierające powieść, słynne zdanie: "Wiele lat później, stojąc naprzeciw plutonu egzekucyjnego, pułkownik Aureliano Buendía miał przypomnieć sobie to dalekie popołudnie, kiedy ojciec zabrał go ze sobą do obozu Cyganów, żeby mu pokazać lód".