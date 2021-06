Czy tata Walerii z "Love Island" zaakceptuje Piotrka? Ta odpowiedź jest zaskakująca

- Będę musiał go przetestować jako komandos Legii Cudzoziemskiej. Najpierw musi być walka do pierwszej krwi, nie ma lekko. Chcesz być z moją córką... - odpowiedział i wyjął spod stołu nóż. Miejmy jednak nadzieje, że nie będzie mu on potrzebny, gdy w końcu pozna Piotra.