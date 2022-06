Czy oni siebie słyszą? W rosyjskiej telewizji znowu przekroczono granice

- A jeśli zrobi się to na dzień przed wyborami do kongresu? Myślę, że byłoby to bardzo poprawne politycznie. Ale w rzeczywistości nie chodzi tylko o strzelanie do niektórych Amerykanów. Chodzi o to, by nie pozwolić Amerykanom uciec przed wielką europejską wojną. Trzeba ich wciągnąć w nią. Każdego dnia wszyscy Amerykanie muszą wiedzieć, że nowe 15 centów jest dodawane do ceny gazu, ponieważ Joe Biden wdał się w wojnę. Musimy zintensyfikować nasze wysiłki, aby wciągnąć w to Amerykanów. Ameryka i Wielka Brytania muszą zostać spalone w tym konflikcie – powiedział.