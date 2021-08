Czy Beata ma żal? Przyznała, co myśli o Robercie Kochanku i Kindze

Doktor Beata wypowiedziała się na ten temat również na InstaStories. - Witajcie kochani, mam nadzieję, że finał wam się podobał. Emocji było pełno, ale tam na scenie było dużo, dużo więcej. Zapewniam was, nie pokazali nawet jednej dziesiątek tego, co tam się działo - zaczęła Beata. - Miałam nadzieję, że usłyszę piękną przemowę Roberta do mnie. No niestety, nie pokazali tego - dodała ze smutkiem.