Czekaliście na serial HBO o Jonie Snow? Kit Harington ma złe wieści

Postać Jona Snowa pożegnaliśmy już sześć lat temu, ale nawet upływający czas nie ukoił pewnie fanów ekranizacji prozy George'a R. R. Martina, którzy zrównali z ziemią fatalny ósmy sezon "Gry o tron". Przypomnijmy, jakie były losy Jona Snowa (granego przez Haringtona): po zabójstwie Królowej Smoków ocalił głowę, ale został skazany na wygnanie. Razem z wiernymi towarzyszami wyruszył do Nawiedzonego Lasu, żeby tam odkupić winę. Dwa lata temu The Hollywood Reporter donosił, że HBO dało zielone światło dla produkcji mającej opowiadać o dalszych losach Snowa i jego drużyny. Autor literackiego oryginału wyjawił wtedy w jednym z wywiadów, że to aktor sam zaproponował taką produkcję.