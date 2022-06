Jon Snow powróci. HBO szykuje nowy spin-off "Gry o tron"

Reaktywacja Jona Snowa to dobra wiadomość dla fanów, ale przede wszystkim dla Kita Haringtona. Od czasów zakończenia zdjęć do finałowego sezonu "Gry o ton" nie wiedzie mu się najlepiej. Sukces odniósł jedynie kolejny film o superbohaterach "Eternals" z jego udziałem. Kit musiał uporządkować swoje życie wewnętrzne. W czasie przygody z "Grą o tron" mocno się pogubił i wpadł w alkoholizm. Na szczęście rękę podała mu serialowa Ygritte, czyli Rose Leslie. To dzięki niej Kit wyszedł na prostą. W zeszłym roku przywitali na świecie pierworodnego syna.