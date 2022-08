To będzie hit! "Nie pójdę do łóżka z kimś, kto nie przyniesie mi badań"

W innym fragmencie zapowiedzi programu Doda zdradza: "Czasami bywa, że i rok nie uprawiam seksu". Piosenkarka należy bowiem do tych osób, dla których do kontaktu cielesnego potrzebna jest miłość. - Nigdy nie miałam szczęśliwej miłości. Nigdy. Jestem wykończona psychicznie dlatego. Strasznie mnie to kosztuje - mówi do kamery zapłakana piosenkarka. "Potrafię zabijać miłość. Musiałam się tego nauczyć po moim pierwszym byłym mężu. Bardzo go kochałam…".