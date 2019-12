"Czar par": wielkie emocje w finale programu

Za nami ostatni odcinek programu "Czar par". Program zwyciężyła para: Katarzyna i Krzysztof!

Ostatni odcinek programu " Czar par " przyniósł ogromne emocje. Nic dziwnego. Cztery pary, które dotarły do finału, walczyły aż o 300 tys. zł. Walka była zacięta, a wszystkie pary do końca nie odpuszczały.

W pierwszej konkurencji małżeństwa musiały zmierzyć się z laserowym torem przeszkód rodem z filmu "Mission Impossible". Później przyszedł czas na przenoszenie jabłek zębami. Konkurencja, w której brali udział sami panowie, wywołała sporo emocji. Bowiem chodziło w niej o to, by nie tylko wygrać, lecz także zaszkodzić przeciwnikowi. Niewiele brakowało, a na macie wywiązałaby się bójka. Na szczęście panowie doszli do porozumienia, a sportowe emocje nie wpłynęły na ich wzajemną sympatię.