Czajnik z "Chłopaków do wzięcia" przed laty miał wypadek. Cudem uszedł z życiem

Gdy miał 7 lat, kierowca wjechał w niego rozpędzonym samochodem. Wypadek był na tyle poważny, że Czajnik ledwo go przeżył. Jego krtań została uszkodzona i mimo interwencji lekarzy, do dziś zmaga się z konsekwencjami tego zdarzenia. Do końca życia będzie musiał posługiwać się zdeformowanym głosem.