"Chłopaki do wzięcia": Gumiś już tak nie wygląda. Co słychać u bohatera popularnego show?

"Chłopaki do wzięcia" to program, który przynajmniej w założeniu, ma pomóc jego bohaterom znaleźć miłość. Podobnie jak w "Rolnik szuka żony", samotni rolnicy publikują anonse, ale już w przeciwieństwie do show TVP, nie mają zbyt wiele szczęścia w życiu uczuciowym. Widzowie też inaczej niż w "Rolniku" widzą życie na wsi – to nie sielanka, a codzienność pełna trudów i często zwyczajnie życie w biedzie.