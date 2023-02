Cugowski złożył hołd zmarłemu uczestnikowi. Reakcja fanów mówi wszystko

- Byłem w kilku szpitalach i zdiagnozowano niezbyt przyjemną chorobę, nowotwór trzustki z przerzutami. Obecnie dosyć szybko się męczę i to się da zauważyć na scenie, gdzie już godzinny koncert na stojąco ciężko mi wytrzymać. (…) Ja się z tym nie godzę. Staram się cały czas podchodzić do życia na zasadzie "bierz życie za rogi, alleluja i do przodu" - powiedział Anusiewicz w sierpniu 2022 r. podczas nagrań "The Voice Senior".