Cugowski o reaktywacji Budki Suflera. "To był fatalny pomysł"

- Byłem po dwóch nagranych płytach i wielu zagranych koncertach z synami, zaczynałem występować z Zespołem Mistrzów, który towarzyszy mi na scenie do dziś. Miałem rzucić to wszystko i wrócić do kolegów, tylko dlatego, że coś im się nie udało? Próbowałem im wytłumaczyć, że reaktywowanie Budki Suflera nie ma sensu. To był fatalny pomysł. Próbowałem ich od niego odwieść. Przecież w piękny sposób zakończyliśmy działalność zespołu i tak powinno zostać. Taki powrót po latach nie miał sensu i byłby nieuczciwy wobec naszej publiczności. Oni jednak nie chcieli mnie słuchać. Powiedzieli, że i tak wrócą beze mnie.