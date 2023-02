"Coś takiego robi rządowa telewizja". TVN broni Tuska przed manipulacją TVP

W reportażu, który był tematem numer dwa w wieczornych "Faktach" (numer jeden to senackie porozumienie opozycji przed wyborami, o którym widzowie "Wiadomości" nie słyszeli), pokazywano słynne nagranie z mola w Sopocie, gdzie Tusk i ówczesny premier Putin spacerowali we wrześniu 2009 r. Ale TVN pokazał to w zupełnie innej narracji niż TVP. "Fakty", w przeciwieństwie do "Wiadomości", przypomniały też inne archiwalne nagranie – tym razem z Jarosławem Kaczyńskim.