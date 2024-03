Córka Waldemara Goszcza jest już dorosła. Wiktoria odziedziczyła urodę po ojcu

Dzięki jego pomocy młody Goszcz zaczął chodzić na wybiegach u najsłynniejszych projektantów i wygrywał castingi do reklam telewizyjnych. Wystąpił m.in. w spocie chusteczek do nosa Velvet, sezamków Aha!, maszynek do golenia Polsilver, oraz billboardów. Stał się też twarzą kampanii takich projektantów mody jak Cerutti, Thierry Mugler czy Nikos.