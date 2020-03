Córka Michelle Money walczy o życie. Miała wypadek na deskorolce

"To najgorsze doświadczenie w moim życiu" – pisała załamana matka na swoim profilu na Instagramie. I przy okazji zaapelowała do rodziców, by ich dzieci zawsze jeździły w kaskach na głowie.

Michelle Money zaczynała jako aktorka w 2008 r. ("Blanke Slate", "The Eleventh Hour", "Justin Time"), a trzy lata później wzięła udział w reality show "Kawaler do wzięcia" ("The Bachelor"). Nie wygrała, ale program umożliwił jej dalszy rozwój telewizyjnej kariery. Wzięła udział w "Bachelor Pad" z innymi wyeliminowanymi uczestniczkami "Kawalera…", a w 2014 r. wygrała pierwszą edycję "Bachelor in Paradise".