Co za zmiana! Ta metamorfoza wyszła jej na dobre

Fani programu "Hotel Paradise" w końcu się doczekali! Od zakończenia poprzedniego sezonu show minęło już trochę czasu, a ci, których program tak bardzo emocjonował z niecierpliwością czekali na informacje, kiedy znowu na ekranach telewizorów pojawi się Klaudia El Dursi w rajskiej scenerii. No i mamy to! Kolejna odsłona show jest już na ekranach, co niezwykle cieszy telewidzów.