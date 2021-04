Co najmniej 100 tysięcy skarg na BBC. Chodzi o relacje po śmierci księcia Filipa

Wielka Brytania jest pogrążona w żałobie po śmierci księcia Filipa . Zmarł 9 kwietnia w wieku 99 lat. Stacja BBC przerwała swoje programy w telewizji i radiu, aby przekazać smutną informację. Na kanale BBC One wyskoczyła czarna plansza z hasłem "Wiadomości", po czym prezenterka odczytała komunikat Pałacu Buckingham. Następnie można było usłyszeć hymn Wielkiej Brytanii, który towarzyszył kadrom z księciem Filipem.

W ciągu najbliższej doby po ogłoszeniu jego śmierci BBC całkowicie zmieniło swoją ramówkę i pokazywało głównie programy dotyczące życia księcia Filipa. To nie spodobało się wszystkim widzom, którzy masowo złożyli skargi na państwową telewizję.

Jak podają "The Sun" i "Guardian", łącznie wpłynęło co najmniej 100 tys. skarg. Według pierwszego dziennika BBC umieściło na swojej stronie specjalny formularz, który jest wykorzystywany tylko wtedy, gdy stacja ma do czynienia z dużą liczbą krytycznych komentarzy.