Co dalej z Teresą Lipowską w "M jak miłość"? Dobra wiadomość dla fanów

W ostatnim czasie jednak, jak podaje "Super Express", pracowała zaledwie 2, 3 dni w miesiącu, co mocno odbiło się na jej zarobkach. Czyżby scenarzyści w ten sposób przygotowywali się do wygaszenia wątku Barbary Mostowiak? Nic bardziej mylnego. Jak się okazuje, produkcja robiła to w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo aktorki w najtrudniejszym pandemicznym czasie. Teraz podobno Lipowska normalnie wróciła do pracy.