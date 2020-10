Co dalej z show Polsatu? Jurorka nie zostawia złudzeń

Taneczne show jeszcze do niedawna było pewniakiem ramówki Polsatu. Jednak w związku z pandemią, która wielokrotnie krzyżowała plany producentów ostatniej edycji, kolejna stoi pod dużym znakiem zapytania. Wprost przyznała to jedna z jurorek "Tańca z gwiazdami" Iwona Pavlović. W rozmowie z serwisem Party.pl gwiazda programu zdradziła, że nie podjęto jeszcze decyzji co do realizacji następnej odsłony show. Ponadto, jej zdaniem, czas pandemii, która od kilku tygodni wyraźnie jest w natarciu, nie jest też odpowiednim momentem, by to robić.