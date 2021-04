Co dalej z gazetami Polska Press? ”Jesteśmy zdezorientowani i wściekli”

W regionalnych gazetach Polska Press stan zawieszenia i oczekiwania po decyzji sądu wstrzymującej przejęcie 20 gazet oraz portali przez Orlen. Rozmówca WP: - To wszystko pokazuje, jak szkodliwa była szarża Orlenu na media.

Warszawski sąd okręgowy wstrzymał zgodę UOKiK na przejęcie przez koncern paliwowy PKN Orlen niemieckiego wydawnictwa Polska Press.

Sąd uwzględnił wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, który uznał, że istnieje zagrożenie, że ”wolną prasę nowy właściciel zamieni w zależne od władzy biuletyny informacyjne i propagandowe”.

Po przejęciu Polska Press z rąk niemieckiego wydawcy Orlen uzyskuje kontrolę nad 20 dziennikami regionalnymi oraz portalami, co oznacza dostęp do ok. 17 mln czytelników.

Orlen ogłosił już wcześniej, że miejsce Pawła Fąfary, dotychczasowego redaktora naczelnego Polska Press, zajmie Dorota Kania, związana wcześniej z ”Gazetą Polską” i Tv Republika.

Nie wiadomo dokładnie, jakie skutki formalno-prawne ma decyzja sądu o wstrzymaniu przejęcia.

Sprawdziliśmy, jak decyzja sądu została odebrana w takich redakcjach, jak ”Dziennik Bałtycki” (Gdańsk), ”Dziennik Zachodni” (Katowice), ”Express Ilustrowany” (Łódź) czy ”Głos Wielkopolski” (Poznań)?

Alicja Polewska, zastępca redaktora naczelnego "Gazety Pomorskiej" z Bydgoszczy powiedziała WP: - Sytuacja jest patowa. Wszyscy, w całym świecie dziennikarskim, nie tylko w Polska Press, czekamy na jej rozwiązanie. To jest teraz dyskusja między prawnikami. Decyzje zapadają na szczeblu wyższym niż gazeta regionalna. My pracujemy tak, jak do tej pory.

Dziennikarz ”Dziennika Bałtyckiego”, który prosił o anonimowość:

- Generalnie bardzo mało wiemy i to nas niemiłosiernie wkurza. Trochę się boimy, bo są cały czas wątpliwości, co dalej z naszą pracą i płacą, ale naczelni nas uspokajają i mówią, że mamy robić swoje, tak jak do tej pory, czyli uprawiać normalne, obiektywne dziennikarstwo. Piszemy dalej o szczepieniach, dziurawych ulicach po zimie i wynikach ligowych.

Mój rozmówca nie wierzy, że decyzja sądu okręgowego się utrzyma.

- Pewnie będzie apelacja i decyzja o kupnie Polska Press przez Orlen zostanie jednak podtrzymana – mówi.

Inna dziennikarka tej samej gazety mówi, że w redakcji próbują zrozumieć, kto jest teraz redaktorem naczelnym Polska Press: dotychczasowy szef Paweł Fąfara czy może nowo mianowana Dorota Kania?

- Tak tu kalkulujemy, że Fąfarę odwołali 31 marca, a Kanię powołali 1 kwietnia więc niby przed 8 kwietnia, czyli przed ostatnią decyzji sądu. To wszystko dzieje się trochę poza nami, te gierki polityczne. A my? Funkcjonujemy w stanie nieważkości i zawieszenia.

Stary właściciel już skasował pieniądze

Naczelny jednej z dużych gazet w południowej Polsce (wolał pozostać anonimowy) mówi WP:

- Zespoły są zdezorientowane i wściekłe już od grudnia. Część osób odeszła, wielu rozgląda się za pracą, czekając na rozwój wydarzeń. To nie ułatwia zarządzania. A teraz jeszcze wpadamy w chaos prawny. I nie widzę dobrego wyjścia z tej sytuacji.

Co dalej?

- Nie wiemy, czy Dorota Kania może wykonywać mandat członka zarządu, a zwolnienie Pawła Fąfary było skuteczne? Nie wiemy też, czy w związku z decyzją sądu nie wpadamy w wielomiesięczny paraliż decyzyjny. To wszystko pokazuje, jak szkodliwa była szarża Orlenu na media.

- Nie wyobrażamy sobie powrotu starego, niemieckiego właściciela, który już za nas skasował pieniądze [120 mln zł – red.]. Innych chętnych do kupna grupy nie widać. Najbardziej realnym scenariuszem jest pewnie uchylenie decyzji sądu w apelacji. Ale to wszystko potrwa, na czym skorzysta nasza konkurencja.

Co nasz rozmówca sądzi o wstrzymaniu przejęcia przez sąd?

- Dla nas to decyzja zrozumiała. Kiedy władza będzie kontrolować w każdym z regionów trzy największe media - publiczne radio, telewizję oraz nasze portale i gazety, to dość oczywiste, że taka transakcja jest zagrożeniem dla wolności słowa.

- Poza tym, odmawiając Agorze kupna Eurozetu, a dając błyskawiczną zgodę na kupno naszego wydawnictwa Orlenowi, prezes UOKiK dał podstawę do zakwestionowania jego decyzji i uznania jej za polityczną – mówi redaktor naczelny dużej regionalnej gazety.

Tymczasem na wtorkowym porannym planowaniu online wszystkich gazet należących do Polska Press Dorota Kania, jako nowa redaktor naczelna z ramienia zarządu spółki, zapowiedziała, że od jutra (środa, 14 kwietnia) zaczyna objazd redakcji. Na początek ma jechać do Lublina, do redakcji "Kuriera Lubelskiego". Dorota Kania zaprezentowała na tym samym planowaniu zdanie prawników Orlenu.