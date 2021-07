Kusi bez opamiętania. Pokazała zdjęcia z plaży

Świat usłyszał o Cleo w 2014 r. za sprawą producenta muzycznegoDonatana, który zaprosił ją do wykonania utworu "My Słowianie". Jej głos idealnie wpasował się w piosenkę, która odniosła zresztą niesamowity sukces i reprezentowała Polskę na konkursie Eurowizji. Cleo niemal z dnia na dzień stała się jedną z najpopularniejszych piosenkarek w kraju. Oprócz tego zyskała sympatię widzów, będąc jednym z jurorów w "The Voice Kids".